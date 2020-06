Case popolari di Bari "in pessime condizioni", la proposta: creare task force per gli interventi di manutenzione

"‘Gli alloggi comunali" di Bari "versano in pessime condizioni. Va creata una task force permanente potenziando la ripartizione competente con maggiori risorse umane ed economiche": lo afferma il consigliere comunale barese di Fratelli D'Italia, Filippo Melchiorre. "Ogni giorno - spiega - riceviamo lamentele da parte di moltissimi cittadini che lamentano le pessime condizioni in cui versano i 3000 alloggi di proprietà del Comune di Bari tra la città e l’area metropolitana. Anche il Sunia, sindacato notoriamente non vicino alla nostra parte politica, ha sottolineato che 'la situazione in queste zone è ormai inaccettabile, gli inquilini vivono nell’acqua e senza riscaldamento, con la caduta inoltre di intonaci e calcinacci, e nonostante questo, all’orizzonte non si profilano interventi di manutenzione straordinaria: le istituzioni latitano e le risposte non arrivano’ ".

Per l'esponente di centrodestra "occorre dare attuazione alla legge regionale 10/2014 e prevedere un’attività di manutenzione straordinaria vista l’assenza totale, negli anni, di quella ordinaria. E’ necessario, inoltre, semplificare i rapporti tra il Comune e gli utenti che spesso non dispongono di strumenti informatici per l’invio di pratiche e richieste di intervento (per esempio pec…). Questi ultimi, infatti, non sarebbero quasi mai informati dello sviluppo dei lavori di manutenzione. E, qualora fosse così, non sarebbero rispettati tutti i vincoli previsti dalla normativa vigente che prevede la partecipazione dei cittadini interessati. Tutto ciò non avverrebbero, per esempio, nella gestione degli alloggi Arca".

Di qui la proposta, lanciata da Melchiorre, di creare "una task force permanente con tutti gli attori sociali per monitorare ed informare gli utenti sugli interventi ordinari e straordinari che l’amministrazione comunale intende programmare ed attuare. Occorre, inoltre, aumentare le risorse economiche ed umane della ripartizione competente per sburocratizzare e velocizzare tutte le pratiche inevase. Le politiche sulla casa dovrebbero essere una priorità di ogni amministrazione per garantire una qualità della vita dignitosa alle categorie più disagiate della nostra città" conclude Melchiorre.

(Immagine di repertorio)