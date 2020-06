Inno di Mameli e un lungo tricolore: centrodestra in piazza anche a Bari, la manifestazione sul lungomare

In piazza per "dare voce all'Italia che vuole ripartire", per rappresentare, in una giornata fortemente simbolica come quella del 2 giugno, festa della Repubblica, "il dissenso verso un governo sordo, il più delle volte assente, e che non risponde alle esigenze e alle richieste degli italiani in difficoltà".

Così questa mattina anche a Bari (tra le 70 città italiane in cui si è tenuta l'iniziativa) il centrodestra si è ritrovato in piazza - luogo scelto largo Giannella, sul lungomare - per la manifestazione lanciata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Mascherine sul viso, 'marker' sull'asfalto per cercare di segnalare la distanza da mantenere nel rispetto delle norme antiCovid, i partecipanti hanno intonato l'inno di Mameli e srotolato un lungo tricolore (come avvenuto a Roma, dove in piazza del Popolo si sono ritrovati i tre leader dei partiti della coalizione, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani). Alla manifestazione barese hanno partecipato circa 300 persone tra attivisti, parlamentari ed esponenti locali e regionali dei tre partiti.

