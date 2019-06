Voto di scambio alle Comunali, il M5S ai candidati sindaco: "Manifestate con noi", Di Rella dice sì. L'inchiesta va avanti

Sarebbero 4 le persone indagate dalla Procura di Bari nell'ambito di un'inchiesta su un presunto voto di scambio nelle ultime Comunali 2019 nel capoluogo pugliese. La notizia è riportata sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno-Bari, spiegando che gli indagati sarebbero candidati di liste vicine al centrodestra e al centrosinistra, con i due candidati sindaco Pasquale Di Rella e Antonio Decaro all'oscuro di tutto. Per gli inquirenti il presunto voto di scambio sarebbe avvenuto con pagamenti da 30 a 50 euro, anche con buoni benzina.

Sulla vicenda il M5S è intervenuto organizzando una manifestazione, venerdì 14 giugno alle 19 davanti a Palazzo di Città per chiedere chiarezza e ribadire "centralità della legalità nel dibattito politico cittadino e del prossimo Consiglio comunale". In una nota, i neo consiglieri pentastellati Elisabetta Pani, Alessandra Simone e Antonello Delle Fontane si invitano altri 5 candidati sindaco (Antonio Decaro, Pasquale Di Rella, Irma Melini, Sabino De Razza e Francesco Corallo) a partecipare alla manifestazione per poi sostenere concretamente l'azione proposta dal Movimento a Palazzo di Città. Il primo a rispondere all'appello è stato Pasquale Di Rella che ha annunciato la sua presenza: "Condivido la necessità di erigere un muro comune a difesa della democrazia, delle istituzioni, della legalità. Dobbiamo lanciare un accorato appello ai cittadini affinchè denuncino chiunque si sia reso vile protagonista di tentativi di compravendita di voti. Ho espresso con chiarezza, durante la campagna elettorale, il mio profondo dissenso di fronte a questo cancro del processo democratico e sarò lieto di ribadirlo venerdì".