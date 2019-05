Elezioni Europee e Comunali 2019: l'affluenza definitiva a Bari e provincia

Si sono chiusi alle 23 i seggi per le elezioni Europee e Comunali. In attesa dei risultati delle Europee, per le quali lo scrutinio delle schede è partito subito, dal Ministero dell'Interno arrivano i dati relativi all'affluenza definitiva.

Affluenza: i dati definitivi per Bari città

A Bari Città, per le Europee la percentuale definitiva di votanti si è attestata al 66,73, in calo di circa 3 punti rispetto alle stesse elezioni del 2014, quando l'affluenza fu del 69,22 %. Il dato definitivo per le Comunali è invece del 64,72%: anche in questo caso, una percentuale più bassa rispetto alle amministrative del 2014, quando l'affluenza fu del 67,56 %.

