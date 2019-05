Comunali 2019 Bari: dalle 14 lo spoglio delle schede, i risultati in diretta su BariToday

Le operazioni di scrutinio per le Europee si sono concluse, delineando per la provincia di Bari un quadro che vede il M5S primo partito, sebbene in calo di consensi, seguito a distanza ravvicinata dalla Lega, con il Pd al terzo posto (TUTTI I RISULTATI PROVINCIALI).

Cresce intanto l'attesa per i risultati delle elezioni Comunali, per le quali lo spoglio delle schede avrà inizio questo pomeriggio alle ore 14. BariToday seguirà in diretta le operazioni, con un aggiornamento costante dei dati, notizie e commenti in tempo reale dai comitati dei candidati.

Sono sei gli aspiranti sindaco in corsa: il primo cittadino uscente, Antonio Decaro, che punta al bis, Paquale Di Rella per il centrodestra, Elisabetta Pani del M5S, l'indipendente Irma Melini, il candidato di Baricittàaperta Sabino De Razza e Francesco Corallo del partito Pensionati e Invalidi - Giovani insieme. Si attende di capire anche se e quanto i risultati delle Europee possano rispecchiare quelli delle Comunali.