Al convegno su Almirante anche il governatore Emiliano: "Non devo dare conto a nessuno"

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte al convegno sull'ex leader dell'Msi Giorgio Almirante, organizzato a Bari, in un hotel cittadino. L'incontro, patrocinato, tra gli altri, anche dall'ente regionale. circostanza che aveva causato polemiche nei giorni scorsi, da parte di Liberi e Uguali e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, contrari al patrocinio. Emiliano, in una giornata ricca d'impegni, è brevemente intervenuto nel convegno, intitolato 'L'uomo che immaginò il futuro': "Se oggi fosse qui - ha affermato il gevernatore, intervenendo brevemente - aiuterebbe l'analisi per comprendere come fare per rafforzare nel nostro Paese la democrazia per evitare situazioni vissute in passato. Almirante è riuscito a traghettare l'Msi fino a una forza politica evoluta e rispettosa della democrazia, come ho potuto constatare nella pratica politica a Bari, una città non naturalmente di sinistra. Posso essere qui, a questo convegno, senza dover dare conto a nessuno".

All'esterno dell'albergo, una delegazione di attivisti di Potere al Popolo, con la presenza dell'europarlamentare pugliese Eleonora Forenza, ha manifestato, con alcuni striscioni, contro lo svolgimento del convegno, intonando anche 'Bella ciao'.