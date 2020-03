Elezioni regionali pugliesi verso il rinvio all'autunno per il coronavirus: la Giunta sarà prorogata per tre mesi

Le prossime elezioni Regionali pugliesi, previste in origine a maggio 2020, si terranno, con ogni probabilità, tra il 15 ottobre e il 15 dicembre: è quanto contenuto nella bozza del decreto legge del governo per arginare l'emergenza coronavirus.

Lo spostamento prevederà la proroga di 3 mesi delle Giunte regionali attualmente in carica, tra cui quella pugliese, in modo da consentire il rinvio. Stesso discorso anche per i consigli comunali in scadenza: le elezioni si svolgeranno sempre in autunno.