Decaro alla guida dell'Anci per altri tre anni: il sindaco di Bari rieletto presidente per acclamazione

Antonio Decaro riconfermato alla guida dell'Anci. Presidente dell'associazione dei Comuni italiani dall'ottobre 2016, il sindaco di Bari è stato rieletto questa mattina nel corso della 35esima Assemblea congressuale in corso ad Arezzo.

Decaro, unico candidato in lizza, è stato rieletto "per acclamazione": resterà in carica per altri tre anni.

"Grazie per avermi rinnovato la fiducia", ha commentato il primo cittadino dopo la rielezione. "Mi impegnerò a lavorare per le nostre città e per i problemi dei nostri cittadini - ha aggiunto Decaro - e insieme cercheremo di rendere questo Paese più bello e più giusto per vivere".