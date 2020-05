Ipotesi 19 o 26 luglio per le Regionali Puglia 2020, Emiliano: "In autunno rischio seconda ondata covid"

"Sarebbe meglio votare a luglio per una questione di motivi sanitari e mi auguro che il Parlamento corregga la norma che ha chiuso la finestra di luglio lasciando aperta solo quella di ottobre - novembre": è quanto ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel corso di un'audizione dinanzi alla VII Commissione del Consiglio regionale, su richiesta di alcuni consiglieri d'opposizione.

Per il governatore ci sarebbe il rischio, come paventato da alcuni epidemiologi, di una "seconda ondata epidemica" a ottobre-november e ciò potrebbe voler dire "votare tra un anno e questo slittamento mi sembra eccessivo. Noi faremo il possibile - ha concluso - per garantire in Puglia il rispetto della Costituzione e del diritto, non voglio polemiche anche perché non stiamo pensando alle elezioni perché stiamo facendo un lavoro sfibrante, al contrario di quelli che fanno polemiche e che sono gli stessi che non stanno lavorando". "In questo momento - ha concluso Emiliano - l'ultimo dei miei pensieri sono le elezioni, ammesso ci sia qualcuno disposto ad affrontare i prossimi 5 anni da presidente. Io lo farò perchè costretto. I prossimi 5 anni saranno i peggiori della storia italiana". Tra le date ipotizzate per le Elezioni regionali a luglio vi sarebbero il 19 o il 26.