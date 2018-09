Nuova fermata all'aeroporto del bus 33, Cavone respinge le lamentele: "Attesa di 5 minuti massimo"

"L'attesa è di cinque minuti scarsi". Orologio alla mano - e smartphone in modalità ripresa per dimostrarlo - il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone respinge le accuse relative alla sosta troppo lunga degli autobus della linea 33, che dal 13 settembre effettuano uno stop anche su viale Enzo Ferrari. Sosta che per alcuni cittadini sarebbe durata anche 20 minuti, come spiega il consigliere su Facebook:

Il tempo di percorrenza, ingresso e uscita da via Enzo Ferrari (Aeroporto) è di 5 minuti scarsi.

Chi con punta di ironia dice "che ne vado orgoglioso" chi ancora che sono "un genio".

Cari amici la fermata in aeroporto non fa perdere 20 minuti come insinuato da qualcuno.

E così di buona mattina Cavone ha cronometrato, riprendendolo in video, il tempo necessario per il mezzo per tornare verso Bari: 4.44 minuti. E conferma la buona proposta: "È stato dato un diritto - spiega - a tutti coloro che autonomamente vogliono raggiungere l'aerostazione o rientrare a casa. Un diritto ai turisti che hanno difficoltà a raggiungere il nostro territorio. Sono piccole cose che servono ad offrire una migliore immagine di noi".