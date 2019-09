Due ministri pugliesi nel governo Conte bis: Francesco Boccia agli Affari Regionali

Parla - in parte - pugliese il nuovo Governo 'Conte bis'. Nell'elenco dei ministri consegnato intorno alle 15.30 al Quirinale, il premier Giuseppe Conte ha inserito anche un ex componente della Giunta del Comune di Bari durante l'amministrazione di Michele Emiliano. Parliamo di Francesco Boccia, Biscegliese di origine, che da luglio 2004 a ottobre 2006 ha ricoperto il ruolo di assessore all'Economia.

Dal Comune di Bari al Consiglio dei ministri

Nel nuovo 'Governo giallorosso' - come è stata ribattezzata l'alleanza tra Movimento 5 stelle e Partito democratico - Boccia, eletto in quota PD, ricopre il ruolo di ministro degli Affari regionali. Non la prima esperienza nel Consiglio dei ministri: già nel 2006 aveva ricoperto il ruolo di capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali nell'ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente è stato eletto deputato in tre diverse legislature: XVI (in cui è stato componente della Commissione Bilancio, della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e coordinatore delle Commissioni economiche del Gruppo Pd), XVII (in cui è stato presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei deputati) e XVIII.

Non si tratta dell'unico pugliese nell'esecutivo scelto dal premier foggiano: la brindisina Teresa Bellanova, vicina ai Renziani, ha ottenuto il dicastero dell'Agricoltura

L'augurio di Emiliano

Nel pomeriggio è arrivato anche l'augurio ai nuovi ministri e al premier Conte. Con una dedica anche all'ex ministra Lezzi:

Auguri al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed a tutti i nuovi Ministri del suo Governo.

Auguri speciali ai tre pugliesi Conte, Boccia e Bellanova che fanno parte del nuovo Governo!

Un abbraccio pieno di orgoglio per Francesco Boccia, nuovo Ministro degli affari regionali, compagno di lotta per la Puglia e per l’Italia sin dal 2004.

