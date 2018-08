Casillo possibile nuovo presidente della Fiera, l'affondo di Carrieri: "Procedura non trasparente"

"Totale assenza di qualsivoglia procedimento trasparente e partecipativo". E' il commento del consigliere di opposizione alla notizia di stampa relativa alla nomina - sembrerebbe ormai prossima, secondo la Gazzetta del Mezzogiorno- dell'imprenditore Pasquale Casillo come presidente della Fiera del Levante.

Scelta non positiva da parte di Michele Emiliano e del sindaco di Bari, Antonio Decaro, per il consigliere. Queste perché le fiere sono due:

La Fiera dei debiti, per intenderci, perché oggi abbiamo anche un'altra Fiera del Levante. Quella "dritta", costituita nel 2017 tra Camera di Commercio e Fiera di Bologna e che ha affittato (per 100 mila euro l'anno) una parte (quella rimodernata) della vecchia Fiera e che per 90 anni gestirá le fiere di Bari. L'ennesima operazione contorta, opaca e pasticciata partorita tempo fa da Emiliano e Decaro, dopo aver preso atto dello stato fallimentare della Fiera del Levante (collassata sotto una valanga di debiti creati da presidenti nominati da Vendola ed, Emiliano)

Secondo il consigliere, i due politici si sono dimenticati che la "Fiera é appunto sommersa da debiti e non ha bisogno di presidenti/imprenditori (non dovendo piú gestire organizzazione di fiere); piuttosto di presidenti/analisti contabili capaci di far quadrare i conti e di valorizzare un patrimonio immobiliare per evitare di far pagare le montagne di debiti pregressi ai cittadini baresi". Questo perché la Fiera è al 66 per cento di proprietà del Comune di Bari e della Città metropolitana, "istituzioni che in questi anni - prosegue Carrieri - hanno totalmente omesso di esercitare il loro ruolo di soci di maggioranza della Fiera (dei debiti), lasciandosi commissariare dalla Regione Puglia e sottrarre cosí uno degli asset cittadini di sviluppo economico: la Fiera del Levante".