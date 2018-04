Intesa Pd-M5S per il Governo? Il 2 maggio confronto tra i Democratici baresi

Il Partito Democratico di Bari si confronterà mercoledì prossimo, 2 maggio, in una riunione allargata ai delegati nazionali, per parlare dell'ipotesi di governo con il M5S. Il giorno dopo, infatti, vi sarà la Direzione Nazionale che valuterà se proseguire o meno il dialogo con i pentastellati, avviato dopo i colloqui esplorativi del presidente della Camera Roberto Fico con i dirigenti Pd e del Movimento.

In una nota i Dems Bari esprimono "al segretario reggente Maurizio Martina il nostro sostegno e la nostra vicinanza per l’arduo compito di cui si è fatto carico, dimostrando responsabilità nei confronti del Paese non chiudendo la porta ad un’ipotesi di governo con il M5S e rinviando la decisione a dopo la discussione nell’organo deputato del Partito Democratico il 3 maggio. Per questo abbiamo chiesto la convocazione ad-horas della direzione cittadina del Partito Democratico di Bari allagarta ai delegati nazionali per analizzare con gli iscritti questo importante passaggio per la nostra comunità in vista della prossima direzione nazionale. Ringraziando il segretario cittadino Silvestro Delle Foglie e il presidente Luca Castellano per aver accolto la nostra sollecitazione auspichiamo in una discussione franca e incentrata sui temi, scevra da schieramenti interni".