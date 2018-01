La lunga notte delle liste Pd per le Politiche: sciolti i primi i 'nodi' baresi

La lunga giornata di ieri, conclusasi con una maratona di colloqui e trattative fino all'alba odierna, dovrebbe aver sciolto gran parte dei nodi all'interno del Partito Democratico sulla composizione delle liste per le Elezioni Politiche del 4 marzo. Non sono mancate le polemiche per le posssibili esclusioni, ma soprattutto per far quadrare i conti in Puglia tra renziani, orlandiani e la corrente che fa capo al governatore Michele Emiliano. Numeri da pesare col bilancino tenendo anche conto di sondaggi poco favorevoli in particolare per le sfide dell'uninominale dove Centrodestra e M5S sembrano avanti. E allora, a diventare più 'appetibili', sono diventati i listini dei collegi plurinominali dove i posti da capolista diventano certezze per entrare in Parlamento.

La situazione delle liste Pd a Bari e in provincia

A questo proposito il segretario regionale dei Democratici, Marco Lacarra, è favoritissimo per essere il numero 1 del listino Pd nel Collegio plurinominale che rappresenta Bari e la Provincia mentre il segretario dell'Area Metropolitana, Ubaldo Pagano, dovrebbe essere il capolista nell'altro plurinominale che comprende Sudbarese, Taranto e Brindisi. Più arduo, invece, definire il quadro degli uninominali ma non sarebbero pochi i parlamentari uscenti esclusi. Tra loro, invece, Alberto Losacco potrebbe essere invece schierato in un collegio di una regione del Nord Italia. Per il Senato, a guidare la lista plurinominale Bari-Foggia-Bat dovrebbe esserci Assuntela Messina. Potrebbe essere seguita, in seconda posizione, dal deputato uscente barese Dario Ginefra. Nebulosa, ancora la situazione per i tre collegi uninominali di Bari Città, area metropolitana, Sudbarese più Brindisino. Per cambi in extremis e ritocchi c'è tempo fino a lunedì sera. Poi, la partita sarà chiusa e si potranno tirare le prime somme a livello politico.