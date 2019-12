Popolare di Bari, Conte: "Intervento dello Stato necessario per mettere in sicurezza risparmi dei cittadini"

Un intervento dello Stato che "fa di necessità virtù per mettere in sicurezza il risparmio dei cittadini". Così, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è tornato a parlare anche della crisi della Banca Popolare di Bari. "In prospettiva non escludiamo una soluzione di mercato", ha detto il premier a proposito del futuro dell'istituto di credito, per il quale Conte definisce l'intervento "non salvataggio, ma rafforzamento di un polo creditizio e finanziario".

"Non ho interloquito con nessun vertice e non ho mai contattato i vertici amministrativi della Popolare di Bari" - ha detto ancora il presidente del Consiglio, le cui dichiarazioni sono riportate dall'AdnKronos - "Questo dossier non nasce come un fungo, era una situazione monitorata", spiega il premier. In quelle ore, aggiunge Conte riferendosi al giorno in cui è stato convocato il Consiglio dei ministri per affrontare la questione, "Banca d'Italia stava completando la procedura di commissariamento. Ero stato preavvertito. Avevamo i sportelli e i mercati aperti e non potevamo creare allarme. Sono stato omissivo, sono stato costretto a farlo e me ne assumo la responsabilità. Ma sapevo che la procedura si stava concretizzando", ha spiegato Conte riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Bruxelles quel giorno prima della convocazione del Cdm. "Appena tornato a Roma, quando la procedura su Popolare di Bari si stava concretizzando ho subito convocato il consiglio dei ministri", ha sottolineato.