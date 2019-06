Il bilancio del mandato da governatore di Emiliano: "Abbiamo realizzato l'84% delle proposte"

"L'84% del programma di governo della Regione Puglia è stato realizzato", ma vorrebbe arrivare al 100% nel suo ultimo anno di mandato come governatore, Michele Emiliano. L'ha confermato questa mattina durante l'incontro dal titolo 'A mano a mano', organizzato in Fiera del Levante, utile a fare un bilancio di quanto realizzato nei quattro anni di governo, a un anno dal ritorno alle urne per designare il nuovo presidente della Regione Puglia.

Incontro che è servito anche per porre l'attenzione su quanto ancora c'è da fare: "Abbiamo nel programma di lavoro soprattutto un punto sul quale dovremo continuare a lavorare, la sanità - ha detto Emiliano -. Noi eravamo gli ultimi in Italia, ora siamo ben oltre la metà della classifica ma vogliamo essere nel vertice di testa". Il titolo dell'incontro si lega al sito, ancora oggi attivo, nel quale vengono raccolti gli interventi proposti durante la campagna elettorale, divisi per aree tematiche. Sono 125 le azioni ancora da realizzare, tra cui la legge elettorale con la doppia preferenza di genere, la legge contro l'omotransfobia e la legge sulla bellezza.