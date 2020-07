Lopalco scende in campo con il centrosinistra alle Regionali? Critiche dalle opposizioni: "Vetrina con soldi dei pugliesi"

Cresce la polemica pulitica sull'ipotesi di candidatura dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della Task Force della Regione Puglia per l'emergenza Covid, alle prossime Elezioni Regionali di settembre, in una lista che supporterà il governatore uscente Michele Emiliano.

La voce ha fatto infuriare Forza Italia che, attraverso una nota del commissario regionale, Mauro D'Attis e del vice Dario Damiani, ha commentato negativamente la possibilità di una discesa in campo dell'epidemiologo:“ Centoventimila euro - scrivono - non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi. La candidatura del professor Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato. Il virologo ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus, ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo convinti - proseguono D'Attis e Damiani - che questo 'trampolino' lo porterà a fare un 'tuffo di testa', con una sonora bocciatura da parte dell’elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali. Ancor più considerando che stavolta hanno sfruttato i riflettori mediatici in un periodo catastrofico per tutti e ben 120 mila euro della Regione” concludono.