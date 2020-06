La Camera dice sì alla proposta del barese Sisto: elezioni regionali non prima del 20 settembre

C'è il sì dell'Aula della Camera all'emendamento dell'onorevole barese di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto al dl elezioni che riduce la finestra per il voto a partire dal 20 settembre in poi. Fdi ha votato contro mentre la Lega si è astenuta. L'emendamento è passato con 287 sì, 33 no e 77 astenuti. Lo riporta l'Adn Kronos.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Grazie a questo emendamento - spiega il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto- diciamo con certezza che non si può andare al voto alle regionali prima del 20 e il 21 settembre. Vogliamo evitare che gli elettori siano disorientati e vessati dai balletti sulle date, restituendo allo stesso tempo alla materia elettorale quella necessaria ricerca di punti di transazione che lascino tutti giustamente scontenti".