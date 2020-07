"In Puglia spesa dei fondi bloccata", Fitto attacca Emiliano sull'agricoltura: "L'unica cosa che avanza è la Xylella"

“Mentre la Xylella avanza inesorabilmente, nonostante le ‘rassicurazioni’ di Emiliano, la spesa del PSR (Programma di Sviluppo rurale, ndr) è sostanzialmente ferma: così nello stesso giorno apprendiamo che il batterio sta uccidendo altri due ulivi a Locorotondo, che si aggiungono ai 25 già ammalati, e l’Agea comunica che con un avanzamento del 33,06% della spesa dei fondi pubblici ed europei (FEASR) la Regione Puglia si conferma ultima in Italia con il rischio di dover restituire a fine anno non 50 milioni, come riferito dal direttore di dipartimento in audizione, ma almeno il doppio. Ad oggi, a sei mesi già trascorsi, la cifra che potrebbe essere persa ammonta a circa 300 milioni, di cui oltre 180 milioni di quota europea che verrebbe disimpegnata automaticamente". Così Raffaele Fitto, candidato presidente del centrodestra alle Regionali di settembre, torna ad attaccare lo sfidante e governatore in carica, Michele Emiliano, sul fronte delle politiche per l'agricoltura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Nel caso dell’impiego dei Fondi Europei in Agricoltura - attacca Fitto in una nota - siamo di fronte a uno dei disastri senza precedenti, mai verificatosi prima in Puglia: per il secondo anno consecutivo siamo la maglia nera dell’Italia con una performance peggiore di quella dello scorso anno. La media nazionale dell’avanzamento della spesa è del 48,64%, ma nel Sud ci sono Regioni come la Calabria (avanzamento della spesa al 56,46%) che sono ben oltre la media nazionale, come a voler dire che in questo caso non c’è il ‘solito mezzogiorno’, ma proprio l’incapacità e l’inadeguatezza del presidente assessore all’Agricoltura, Emiliano. Lo stesso che recentemente ha avuto il coraggio di dire che la xylella è ferma da 4 anni, ovvero da quando lui è il presidente della Regione. “Qui l’unica ad essere rimasta ferma in tutti i sensi, proprio per colpa di Emiliano, è la PUglia! Ed è arrivato il momento di rimettere in moto il buon governo, ad iniziare proprio dall’Agricoltura”, conclude.