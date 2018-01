"Strappati manifesti di Fratelli d'Italia in centro", Melchiorre sporge denuncia

Alcuni manifesti elettorali di Fratelli d'Italia apposti su corso Vittorio Emanuele e in via Marchese di Montrone a Bari, "regolarmente affissi e con relativo pagamento di tassa", sono strati stracciati e rimossi. A segnalarlo è il consigliere comunale Filippo Melchiorre: "Ho sporto denuncia - afferma - alla Polizia di Stato e al comandante della Polizia Municipale nei confronti di chi ha rimosso e strappato i manifesti. Non è la prima volta che questo accade. Si tratta - conclude Melchiorre - di un atto vandalico perpetrato nei confronti della democrazia, una parola tanta usata, ma poco praticata".