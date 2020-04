'Unità speciali' per l'assistenza a domicilio dei malati Covid, pronti kit di protezione per 400 operatori: nella Asl di Bari 120 medici disponibili

Si chiamano 'Unità speciali di continuità assistenziale' (Usca), e sono squadre di medici e operatori sanitari che su tutto il territorio pugliese si occuperanno dell'assistenza a domicilio dei malati di Covid che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. La loro attivazione, annunciata dalla Regione nei giorni scorsi e prevista dalla data odierna del 24 aprile, sta entrando a regime in questi giorni.

"Dopo i corsi di formazione, completeremo la dotazione organica delle Usca - spiega Vito Montanaro, direttore del dipartimento Salute della Regione - anche grazie alla programmazione con i comitati permanenti di ciascuna Asl. Dopodichè porteremo a regime le attività".

Da oggi, infatti, secondo quanto comunica la Regione in una nota, sono pronti i kit di DPI per 400 operatori di tutte le ASL pugliesi. Ciascun operatore riceverà nella fase iniziale un kit di 5 tute, due visiere, 2 occhiali, 100 maschere chirurgiche, 50 mascherine Ffp2 e100 paia di guanti.

“Nella Asl di Bari – spiega il Dg, Antonio Sanguedolce – ci sono a disposizione 120 medici. Domani trasmetteremo al dipartimento regionale il cronoprogramma per l’inizio delle attività, con le attivazioni e le sedi. Le sedi sono state scelte sia per l’idoneità delle strutture, che per le domande pervenute e anche per l’epidemiologia del territorio”.