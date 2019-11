Attenzione a diabete e obesità, un'opportunità 'gratuita' per i baresi: consulti in città a bordo della clinica mobile

In occasione della Giornata Mondiale del diabete – domani 14 novembre – GVM Care & Research sarà quest’anno partner dell'iniziativa 'Puglia Medicina Solidale – Stili di Vita' organizzata a Bari dal Clubs Lions e finalizzata alla diffusione della prevenzione e dell'informazione su diabete e obesità. L’evento – che si terrà all’interno di Parco 2 Giugno dalle 8 alle 18 - è patrocinato da Comune di Bari, Secondo Municipio, Policlinico-Giovanni XXIII, CONI e Comitato paralimpico.

Nello spazio antistante il parco sarà allestita la Clinica Mobile di GVM, attivo in Puglia con cinque ospedali (Anthea Hospital e Ospedale Santa Maria a Bari, Villa Lucia Hospital a Conversano, D’Amore Hospital a Taranto e Città di Lecce Hospital a Lecce). A bordo del truck – dotato di tre ambulatori medici, una sala diagnostica isolata, defibrillatori, e di una pedana per disabili - si svolgerà per tutta la giornata attività di informazione, prevenzione e screening del diabete (test glicemico e misurazione del peso corporeo) con alcuni specialisti di Anthea Hospital e Villa Lucia Hospital.

La prevenzione e il trattamento di patologie quali diabete e obesità rappresentano alcuni dei capisaldi dell’attività sanitaria di GVM in Puglia, tanto che di recente Villa Lucia Hospital a Conversano ha ottenuto l’importante riconoscimento SICOB come centro di eccellenza per la cura della obesità. Da sempre attento alla cura della persona e alla centralità del paziente, il Gruppo sostiene l’iniziativa per trasmettere un messaggio di educazione alla salute e sensibilizzare la popolazione alla prevenzione di diabete e obesità che interessano bambini, uomini e donne, con il supporto delle sue tecnologie e dei suoi specialisti.