Poliambulatorio della Asl anche per il territorio del Municipio II: "Visite specialistiche e prelievi in tempi contenuti"

Un nuovo Poliambulatorio della Asl di riferimento al territorio del Municipio 2 di Bari, in modo che possa servire l'utenza dei cittadini residenti nei quartieri Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, Picone e Poggiofranco: l'idea è stata discussa questa mattina a Palazzo di Città nel corso di un incontro al quale hanno preso parte il sindaco Antonio Decaro, il presidente del Municipio 2, Andrea Dammacco, il Dg dell'Asl Bari Antonio Sanguedolce e i componenti della Commissione Sanità ed Igiene del Comune. L'ipotesi è quella di una struttura simile al Poliambulatorio realizzato in via Caduti di Via Fani, a due passi dalla stazione.

"Nell’ottica di una concreta e proficua collaborazione fra Azienda Sanitaria e Amministrazione Comunale per potenziare i servizi sanitari territoriali - spiega Andrea Dammacco - ho proposto di valutare anche l’ipotesi di utilizzare immobili di proprietà comunale siti nel territorio del secondo Municipio (già disponibili o che saranno disponibili in tempi relativamente brevi) da destinare alla realizzazione di strutture sanitarie poliambulatoriali dove vengano erogate le prestazioni meno complesse e più necessarie per i cittadini. Credo che in un territorio così vasto e densamente abitato come il Municipio 2, sia assolutamente necessaria la presenza di una struttura sanitaria poliambulatoriale pubblica dove poter effettuare un semplice prelievo di sangue o prenotare una visita specialistica".