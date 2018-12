Diagnosi più precise e tempestive, in Puglia nasce la rete di Anatomia Patologica: "La prima in Italia"

La Puglia è la prima regione italiana a mettere insieme in rete i servizi di Anatomia patologica, con l'obiettivo di una medicina più predittiva. Il servizio è stato presentato questa mattina alla presenza del governatore Michele Emiliano. A luglio scorso la Regione aveva approvato una delibera per istituire la rete, riorganizzando le strutture sul territorio con 11 hub, tra i quali troviamo 8 ospedali pubblici e 3 laboratori ecclesiastici. A questi si affiancano 4 spoke, ovvero servizi di citologia e screening. Ciò consentirà di leggere ovunque una diagnosi fatta in un determinato ospedale della regione. I vantaggi saranno evidenti per pazienti e Servizio Sanitario.

"Abbiamo ora un sistema che copre tutta la Puglia – ha spiegato Emiliano - e che consente di trasmettere queste immagini, consentendone il raffronto e il confronto con tutti gli anatomopatologi pugliesi, che sono 94 e che si occupano di questi esami. Avere questa rete significa ridurre la possibilità dell'errore, perché nonostante l'altissima tecnologia che viene impiegata, alla fine l'occhio umano fa la diagnosi e vige in questo caso il principio che quattro occhi vedono meglio di due. Questa struttura e questa rete quindi consentono di far compiere questo primo passo nella lotta contro molte patologie importanti, nella maniera più corretta e precisa possibile, in modo tale che le terapie successive siano le più adatte al tipo di malattia diagnosticata”