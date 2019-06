Nominate le Commissioni per gli Esami di Maturità 2019: nomi e scuole sul sito del Ministero

E' arrivata l'ufficialità per la composizione delle Commissioni per gli Esami di Maturità 2019, in programma dal 19 giugno prossimo con la prima prova d'italiano. Sul sito del Ministero dell' Istruzione è infatti possibile consultare la Commissione d'appartenenza utilizzando un comodo database che comprende istituti e classi di tutta Italia, Bari e provincia comprese.

Le prove proseguiranno anche il 20 giugno con il secondo test, differenti per indirizzo, quindi, essendo stata abolita la terza prova scritta, si procederà direttamente con il colloquio orale, previsto per fine giugno - inizio luglio.