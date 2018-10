Un pomeriggio tra rime, musica e... nuovi libri per la scuola: l'iniziativa della 'Manzoni Lucarelli'

"Quando lo stress e la rabbia montano... cosa c'è di meglio di una distensiva lettura, magari accompagnata da una bella musica di sottofondo?..."

E' stato questo il tema dell'evento "Rime&Musica" organizzato dalla scuola media "Manzoni Lucarelli" di Ceglie del Campo presso al libreria "Svoltastorie", nell'ambito della bella iniziativa nazionale "Io leggo perchè..." che vuole portare libri nuovi in regalo alle scuole italiane e promuovere così la lettura. Studenti, docenti, familiari e semplici passanti si sono ritrovati in libreria per un pomeriggio diverso: sono state lette alcune divertenti "Rime di rabbia" di Bruno Tognolini, inframmezzate dall'esecuzione di brani musicali eseguiti dagli studenti dell'indirizzo musicale. Alla fine applausi per tutti e - la cosa più importante - un bel numero di libri nuovi per la biblioteca della scuola.



(Testo prof. Lucio D'Abbicco)