Uno, due, tre…Lost - Con il progetto OpenSpace ragazze e ragazzi diventano animatori del Ludobus

Eccoci siamo in cerchio, abbiamo appena terminato di elencare le regole per giocare felici…silenzio…all’improvviso una voce: “C’è una regola, la più importante di tutte…intese di sguardi, sorrisi sparsi, contiamo fino a tre e urliamo a squarciagola… “Divertirsi!”

Questo è il progetto Open Space (*), segmento Lost, realizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus di Bari, che si sta svolgendo al quartiere San Paolo negli istituti comprensivi delle scuole secondarie inferiori. Quaranta ragazze e ragazzi sono formate/i per diventare animatrici/animatori di Ludobus, la ludoteca itinerante ricca di giocattoli realizzati in legno secondo la tradizione italiana ed europea. Il Ludobus è un mezzo mobile attrezzato con il quale portare il gioco e l'attività ludico-educativa nel territorio (piazze, parrocchie, scuole). Nel corso del laboratorio, i bambini imparano a costruire gli attrezzi del Ludobus lavorando in squadra e a condurre giornate di animazione territoriale, coinvolgendo altri loro coetanei e il territorio.

Giocare, essere responsabili del ruolo che ogni partecipante ricopre, ascoltarsi, negoziare e supportarsi sono gli strumenti del lavoro che svolgiamo. L’importanza sociale del gioco e la sua valenza educativa consentono ai ragazzi e ragazze di tirar fuori le loro potenzialità per portare a termine il compito definito insieme.

Tre soffi al fischietto… giochi finiti. Ci salutiamo… a modo nostro…uno, due, tre, CIIAAOO! Applausi e saluti.

E un numero tre che ritorna: Divertimento, Entusiasmo e Voglia di fare bene!

Ce l’abbiamo fatta anche stavolta. Grazie



Antonella Favia

(*) OpenSpace è un progetto quadriennale che ha l’obiettivo di rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa, culturale e l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti. L’intervento è realizzato in alcune aree periferiche di Bari, Milano, Palermo e Reggio Calabria.