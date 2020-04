Il Castello Angioino di Mola di Bari, l'Imponente struttura difensiva della città marinara

Lungo la costa adriatica, a metà strada tra Bari e Polignano a Mare , Mola è un centro turistico marittimo.



Via Veneto introduce al centro storico, caratteristico per i vicoli intricati e pittoreschi, cinto dall’abbraccio di mura e torrioni e impreziosito dal possente Castello Angioino, costruito secoli or sono per contrastare le incursioni dei pirati.

Edificato nel XIII secolo per volere di Carlo I d'Angiò, il Castello Angioino di Mola di Bari presenta una pianta poligonale probabilmente realizzata nei secoli successivi sui resti dell'originario nucleo angioino. La tecnica muraria con conci in pietra rozzamente squadrati in corrispondenza dell'ingresso principale sono testimonianza dell’opera angioina.



Fin dalle origini, il maniero doveva assolvere la duplice funzione di dimora aristocratica e fortezza con scopi militari. Il piano superiore era riservato agli appartamenti privati del sovrano e, nei secoli successivi, ai diversi signori che si avvicendarono nel governo della città, dai Toraldo ai Carafa, agli Acquaviva-D'Aragona.

(Fonte ViaggiareinPuglia.it)