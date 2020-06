L'habitat rupestre di Rutigliano: l'affascinante sistema di grotte frequentate sin dal Neolitico

Conosciuta come il Lamone, la lama dell’Annunziata prende origine nel territorio di Sammichele e sfocia nel mare nei pressi di cala San Giorgio, dopo aver attraversato il territorio di Casamassima , Rutigliano , Noicattaro e Triggiano : è qui che sorge l’affascinante habitat rupestre.



I fianchi della lama non sono particolarmente ripidi, mentre il fondo si presenta ampio e pianeggiante: ciò ha permesso nel corso dei secoli un’intensa attività antropica, di cui resta traccia nelle numerose grotte, differenti per tipologia e ampiezza, situate sul versante occidentale.



Di fronte, si erge l’omonima chiesa risalente al XII secolo, dove sono state rivenute 22 stratificazioni, mentre un’estensione dell’habitat rupestre dell’Annunziata è venuto alla luce in contrada San Martino, dove è emersa la struttura di un’antica capanna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Fonte ViaggiareinPuglia)