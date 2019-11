Pausa pranzo a Bari: 5 locali da non perdere

La pausa pranzo è d'obbligo per chi lavora a Bari, un momento sacro per staccare, per rigenerarsi e soprattutto, finalmente, per mangiare! Anche in questo stacco però si deve far presto perchè il tempo è poco, ma si ha desiderio di gustare piatti buoni e genuini: dove andare quindi in pausa pranzo a Bari?

In centro ci sono diversi locali che offrono proposte alternative e sfiziose, tra tradizione e innovazione, per coccolare i clienti anche in pausa pranzo, e per accontentare i palati più esigenti.

Ecco cinque locali che, secondo il popolare sito di recensioni TripAdvisor, vale proprio la pena visitare:

Lady Mastro in via Posca 25 Bari

Qui si possono gustare ottimi panini, ma non si tratta affatto di un banale fast food. Ogni giorno ci sono prodotti diversi, panini e focacce dall'impasto leggero, digeribile e dai gusti più vari: pane ai cereali, pane nero, pane alla curcuma... Gli ingredienti dei ripieni sono di qualità e assortiti con fantasia mentre le fritture sono leggere. Un buon locale anche per i vegetariani.

Mastro Ciccio in Corso V. Emanuele, 15 Bari

Passione, genuinità, rispetto e fantasia culinaria. Qui le pizze sono fatte in casa utilizzando esclusivamente ingredienti di prima scelta. Con passione e dedizione si utilizzano ingredienti pugliesi di prima qualità. In questo locale si fa un'attenta ricerca e rivisitazione degli abbinamenti, si osservano i colori della genuinità per ottenere un''esplosione di sapori.

Origini via Luigi Sturzo, 29

In questo locale si mangia leggero e genuino ma di gusto. Il menù è diverso ogni giorno perchè qui si rispetta la filosofia del non spreco: il cucinato dipende appunto dalla spesa del giorno, e anche dalle prenotazioni ricevute. E' un'ottimo approdo per vegani e vegetariani, e anche per chi è alla ricerca di nuovi sapori. Ampia la scelta dei formaggi e salumi provenienti da tutta Italia.

Fabulà Mozzarella Bar Corso Vittorio Emanuele II, 92 Bari

Tutti quelli che sanno cosa vuol dire cucinare e assaporare i singoli ingredienti, qui trovano un piccolo paradiso. Si respira (e si gusta) creatività e amore per il cibo. Un grazioso locale dove trovare un menù ampio con la possibilità di gustare oltre a gustosissimi primi cucinati con la mozzarella di bufala e carne anche calzoni ripieni, tapas e panini gourmet.

Ristorante Opera Via N.Piccinni 151 Bari

Ambiente elegante e atmosfera rilassata. Qui la qualità dei prodotti è tradotta in accostamenti particolari e raffinati. Una fragranza di gusti ed aromi associati tra loro in modo sapiente e creativo con una varietà di pietanze di mare come di terra. Anche qui i prodotti della nostra terra vengono usati per dare vita a dei capolavori di gusto.