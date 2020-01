Anche a Bari si può pattinare sul ghiaccio: sport, tempo libero e divertimento a pochi passi da casa

A Bari si sa che c'è il mare e noi baresi non ne possiamo fare a meno ma in inverno anche una città mite come la nostra offre la possibilità di poter vivere l'emozionante pattinata sul ghiaccio. Oltre al puro divertimento del semplice pattinare questa pratica offre una serie di benefici per il corpo.

Pattinare infatti, fa lavorare tutti i muscoli e, grazie alle torsioni molto prolungate, riesce a farci bruciare in un’ora soltanto 250-350 calorie a seconda del ritmo. Oltre a far bene al nostro umore ed alla nostra autostima, il pattinaggio è:

ideale per tonificare gambe e glutei

migliora l'equilibrio e l'elasticità

fa bene al corpo ed alla mente

aiuta a combattere la cellulite

Il pattinaggio però è sconsigliato alle donne in attesa, a chi ha problemi di equilibrio ed ai cardiopatici.

Pattinando, inoltre, si impara a bilancia il corpo. Le cadute, infatti, sono spesso causate dal fatto che siamo sbilanciati. Quando sentiamo che la caduta è inevitabile dobbiamo sempre cercare di piegare le gambe e portare le mani in avanti per limitare i danni.

Quando si impara a pattinare si cade spesso: ma è raro farsi male seriamente. Quindi niente paura. Cadremo, ci rialzeremo, ci divertiremo e impareremo! Chi sa pattinare, già conosce l'innegabile magia del pattinaggio.

Dove pattinare a Bari e provincia (sul ghiaccio e pista normale)

Palaghiaccio Bari prol, Via Caldarola, 6

Pianeta Ghiaccio Contrada Lamalunga, 139/B,

Pista di pattinaggio Via Capitano Magrone, 87 b

Pista di Pattinaggio Pineta S Francesco Viale Saverio Mercadante, 17-19

Società Ginnastica Angiulli Viale Domenico Cotugno, 10

Cus Bari Lungomare Starita, 1B