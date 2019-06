Estate 2019 tra cibo e cultura: sagre, festival e manifestazioni di Bari e provincia

Un'estate da vivere tra cibo e cultura: il prodotto tipico locale mangiato rigorosamente per strada si riconferma tra le tendenze enogastronomiche più apprezzate durante l'estate, erede della tradizione e sempre diverso nelle sue mille sfumature territoriali, ricco di storia e di gusto. Che si parli di panzerotti o di focaccia o panini con le bombette, o fioroni il cibo da strada è il più ricercato all'interno del mondo dell'enogastronomia. Per gli appassionati che si spostano tra fiere, festival e sagre alla ricerca del sapore tipico e della pugliesità vi suggeriamo gli eventi dedicati al cibo e alla convivialità per un viaggio sensoriale alla scoperta del territorio e delle sue bontà culinarie.

“Note Bianche Sotto Le Cummerse”

Un’atmosfera suggestiva avvolgerà i tetti spioventi e una serata magica allieterá attraverso la musica dei più bravi artisti di tutta la Puglia. Il candore degli abiti – è richiesto ai visitatori di indossare qualcosa di bianco – contribuirà a dare un tocco di luce all’evento.

GustiaMola

Una vera e propria esperienza immersiva, sensoriale, che farà vivere i luoghi più preziosi del paese tra concerti, all’aperto o nei meravigliosi anfratti della storia, cortometraggi, mostre, presentazioni, spettacoli e giochi per bambini, tour guidati, show cooking, escursioni in barca e tutto il gusto delle eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Una festa che avvolgerà con il suo calore i visitatori donando una grande vitalità a luoghi che rappresentano il cuore della città e dei molesi: l’arena, la corte e le sale del castello angioino-aragonese, la banchina del lungomare con il grande palco sullo scenografico porto peschereccio, i frantoi ipogei.

Gustiamola è spettacolo, arte, cultura, storia immersa in un’accattivante e gustosa offerta enogastronomica per tutti i palati.

Sagra del Fiorone a Giovinazzo

Appuntamento con la coltura tipica locale e per gustare una vera e propria prelibatezza in tutte le sue varianti.

Una sagra tutta dedicata al fiorone quale prodotto tipico delle nostre terre e in cui trascorrere in modo diverso un sabato sera d'inizio estate, tra cibo, musica e divertimento.

Sagra di San Giovanni

A Bari vecchia appuntamento con la tradizione dedicata a San Giovanni, alla sua storia: una serata all'insegna della tradizione popolare, tra canti, balli e degustazioni del mitico piatto di San Giovanni, ''MENEUICCHIE che la RECOTTE MARZOTECHE, un buon bicchiere di vino rosso e il tradizionale fiorone della FEsta di San Giovanni.

Sagra del panino della nonna

Appuntamento a Giovinazzo come ogni anno ad Agosto per assaporare i panini tipici della tradizione alimentare pugliese. Saranno proposti in tante gustosissime varianti, con pomodori sott'olio, melanzane, frittata, carciofi, peperoni, lampascioni, acciughe, tonno, ricotta forte e parmigiana; il tutto naturalmente innaffiato da ottimo vino pugliese. L'appuntamento della stagione estiva pugliese che mescola sapori genuini, musica, allegria ed ospitalità è ormai un appuntamento attesissimo per migliaia di residenti e turisti.

Alberockbello

Prelibatezze nostrane, birra artigianale locale, stand dedicati all'artigianato e al vinile faranno da cornice a un evento da non perdere, per trascorrere un weekend pugliese all’insegna del rock e del divertimento in un'ambiente rilassante e stimolante, travolti dal sound rock e avvolti dalle emozioni che le canzoni trasmetteranno.

Le Notti della Contea

Dalla piazza piu’ importante del borgo antico, Piazza Castello, ai piedi del maestoso Castello Aragonese, partirà il viaggio de ‘Le Notti della Contea 2019 – IV edizione’, che si prolungherà in Piazza Conciliazione. In questi luoghi sarà allestito e rievocato il Mercato Medievale di Conversano, dove l’eccellenza dell’artigianato incontrerà la prelibata gastronomia del territorio pugliese. Terracotta e ceramica, legatura in pelle e fabbricazione della carta, coroncine e ghirlande, ma anche spezie ed erbe, miele e pane, zuppe e salumi, birra artigianale, idromele e vino, animeranno le piccole osterie medievali allestite negli storici luoghi dove tutto è accaduto e tutto puo’ ancora accadere. L’evento si prolungherà in stradine e vicoli del centro storico, piazze e scalinate, monasteri e cattedrali.

Beerfest 2019

Il BeerFest é un festival popolare che ha come protagonista una delle bevande alcoliche più antiche di sempre: la Birra.

Ispirato all'Oktoberfest di Monaco di Baviera, il BeerFest avrà luogo nella splendida cornice del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, dove verranno allestiti stand di birra e di German Food (prodotti tipici tedeschi).

A Sud, il festival delle birre meridionali

In questo evento si celebra la birra artigianale meridionale promuovendo la cultura e la conoscenza di questo mondo in continua crescita ed evoluzione, e si propone anche di essere una grande festa, momento di aggregazione di tante realtà del Sud e professionisti, o anche solo appassionati, del mondo brassicolo. Tanto divertimento, quindi, ottime birre, ma anche tanta cultura in ognuno dei tre giorni, con proposte di laboratori per chi vuole avvicinarsi alla conoscenza della birra artigianale e workshop per gli addetti al settore.

Gnam!

Arriva a Polignano a Mare, l'evento più goloso dell'ESTATE: GNAM! Festival Europeo del Cibo di Strada, con le sue golose isole gastronomiche permetterà ai visitatori di gustare i migliori cibi di strada italiani e internazionali, cucinati, raccontati e preparati dal vivo.

Rievocazione storica “Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà”

Domenica 30 Giugno 2019 in Piazza dei Martiri 1799 ad Acquaviva delle Fonti va in scena la rievocazione storica “Conte Roberto Gurguglione: tra leggenda e realtà” ambientata alla metà del XII Secolo da un’idea di Maria Antonietta Favia.

Grazie alle sinergie tra l’Associazione Culturale Teatrale “Fili d’Argento” e la Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti, con la collaborazione di Opus Milites e il centro Polivalente per Anziani, con il patrocinio del Comune di Acquaviva Delle Fonti – Assessorato alla Cultura, sarà possibile ammirare uno spaccato del XII Secolo ad Acquaviva, con balli, danze, dimostrazioni di antichi mestieri, il tutto animato da falconieri e sbandieratori.

Carnevale estivo di Locorotondo

Carri allegorici, coreografie, bimbi in maschera e tanta allegria: così si vuol vivere l’allegria del carnevale in un clima decisamente estivo, molto più clemente di quello che ha caratterizzato l’edizione invernale.

Note d'estate - Giardini in Festa

Concerti live, intrattenimento, gastronomia e birra. Stessi ingredienti per una nuova iniziativa curata dall’associazione “Amici dei Giardini”, che sceglie ancora una volta come location il suggestivo scenario della villa comunale “Aldo Moro”, l’antico polmone verde della città, quello che un tempo era considerato e vissuto come il luogo d’incontro prediletto dai giovani castellanesi.

Fish Experience

Otto giornate che celebra la Puglia del mare grazie ai colori e ai sapori di Mola di Bari, uno dei borghi marinari d’eccellenza che racchiude il fascino del Mediterraneo. Una festa diffusa che ne toccherà i luoghi del cuore: l’arena, la corte e le sale del castello angioino-aragonese, la banchina del lungomare con il grande palco sullo scenografico porto peschereccio ed i frantoi ipogei. Un’esperienza immersiva e sensoriale, tra concerti, cortometraggi, mostre, presentazioni, spettacoli e giochi per bambini, tour guidati, show cooking, escursioni in barca e tutto il gusto delle eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato locale.