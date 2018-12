Casamassima, 'Natale...in casa Marconi 2018': un successo annunciato

CASAMASSIMA : Natale...in casa Marconi 2018. Mercoledì 19 dicembre si è svolto con grande successo, come prevedibile, uno degli eventi più attesi nel periodo natalizio casamassimese: “Natale...in Casa Marconi” Dopo il raduno degli alunni, insegnanti e genitori in Piazza Aldo Moro, Il numeroso corteo ha raggiunto il plesso della Scuola Marconi, dove, nel cortile, era stata realizzata da alcuni genitori sotto la direzione dell' Ins. Raffaella Lucarelli, la Grotta della Nascita di Gesù Bambino Vivente con i bambini che interpretavano diligentemente le varie parti, il tutto molto curato e suggestivo, come ci racconta Luigi Ceci presidente del consiglio di circolo. La manifestazione è stata organizzata dalla Scuola Primaria “Marconi”, in collaborazione con la Scuola dell’infanzia “Don Milani” e “Via Lapenna”, non sono mancati gli stand dei mercatini artistici ed enogastronomici, con degustazione di prodotti tipici natalizi e oggetti da regalo. Immancabili ed attese le varie esibizioni degli alunni di ogni ordine e grado e per la prima volta la casa si Babbo Natale. La serata è stata allietata dalla banda musicale di Polignano a mare. Un ringraziamento particolare all' Ins. Savino Maria Antonia vicaria dell' istituto. E' stato un evento di Natale ha concluso Ceci molto significativo e pieno di contenuti.

