Siringhe usate abbandonate davanti al liceo scientifico Scacchi

Diverse siringhe utilizzate abbandonate sotto il ponte di corso Cavour, a pochi passi dall'ingresso del liceo scientifico Scacchi, in corso Cavour. "Sono presenti anche resti di sangue, forse infetto, un pericolo per gli studenti": la denuncia arriva da un lettore di BariToday, che segnala anche lo stato di degrado in cui versa la struttura sopraelevata, dove è visibile in alcuni punti persino 'lo scheletro' in metallo.

Gallery