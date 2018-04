FC Bari: per il recupero con l'Avellino tornano Gyomber, Balkovec e Basha dal 1'

Avellino e Bari scenderanno in campo domani pomeriggio per il recupero della 29a giornata di Serie B. rinviata lo scorso 4 marzo. La gara del Partenio è un appuntamento molto importante per entrambe le squadre e non solo perché è molto sentita dai tifosi. L'Avellino, infatti, è a caccia di una vittoria che manca da un mese mentre il Bari vuole subito mettere da parte la delusione per la sconfitta di Ascoli e riprendere a correre in ottica play-off. Si prospetta dunque una gara ancor più combattuta del solito.

I precedenti di Avellino-Bari

Avellino e Bari si sono affrontate 35 volte calcolando i match dalla Serie A alla Serie D e le gare di Coppa Italia. Negli scontri diretti sono avanti i pugliesi vittoriosi in 15 occasioni contro le 10 degli irpini e i 10 pareggi. I lupi, però, la fanno da padroni nella propria tana: in 17 partite 7 successi, 8 pareggi e solo due vittorie dei galletti. All'andata, al San Nicola, finì 2-1 per il Bari: al goal di Kresic risposero Improta e Galano.

Come arriva il Bari

Grosso recupera Basha e Floro Flores ma deve rinunciare ancora a Diakité, Brienza, Oikonomou, Salzano, Morleo e Anderson. Novità in difesa: si rivede Balkovec a sinistra, Sabelli dunque torna a destra mentre al centro ci saranno Marrone e Gyomber. In mediana Tello e Iocolano si contendono un posto accanto a Basha e Henderson. Davanti Improta e Cissé sicuri del posto. Si giocano una maglia Nené e Kozak. Floro Flores e Galano partono dalla panchina.

Come arriva l'Avellino

Novellino non avrà a disposizione gli infortunati Di Tacchio, Bidaoui, Gavazzi, Lasik, Iuliano e Radu. Nel suo 4-4-2 la linea difensiva davanti a Lezzerini dovrebbe essere composta da Pecorini, Kresic, Ngawa e Marchizza. In mediana Moretti e De Risio con Cabezas e Vajushi sulle fasce. In attacco la coppia Asencio-Ardemagni con Castaldo e Morosini pronti a subentrare.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-4-2) - Lezzerini; Pecorini, Kresic, Ngawa, Marchizza; Cabezas, Moretti, De Risio, Vajushi; Raul Asencio, Ardemagni. All.: Novellino

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Improta, Kozak, Cissé. All.: Grosso

Arbitro: Rapuano di Rimini