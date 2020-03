Bari-Avellino, le pagelle dei galletti: Antenucci e Perrotta determinanti, Frattali può fare di più

Importante successo per il Bari che ha battuto 2-1 l'Avellino riportandosi al secondo posto dopo essere stato momentaneamente scavalcato dal Monopoli vittorioso sul campo della Reggina.

I galletti hanno ottenuto il successo controllando la gara per almeno tre quarti, soltanto nel finale una disattenzione difensiva ha consentito agli ospiti di accorciare le distanze e di tentare l'assedio alla ricerca del gol del pari. Con questi 3 punti la squadra di Vivarini va a -7 dalla Reggina ma con sempre meno giornate a disposizione, parlare di campionato riaperto è allo stato attuale poco realistico.

I migliori Today

Antenucci 7: Sblocca la partita alla prima occasione buona realizzando il suo 19° centro stagionale, poi offre l'assist per il momentaneo 2-0 a Perrotta. Determinante.

Perrotta 6,5: A Terni non aveva brillato, si riscatta segnando la rete del 2-0 e concedendo poco in difesa.

Maita 6,5: Il migliore del centrocampo biancorosso. Abbina dinamismo e qualità.

I peggiori Today

Frattali 5,5: Un'altra incertezza del portiere ex Parma propizia il gol degli ospiti, arrivato dopo una corta respinta su un tiro non irresistibile di Ferretti.

D'Ursi 5,5: Gioca soltanto uno spezzone nel finale ma come a Terni, dove era partito tra i titolari, non riesce ad incidere.

Laribi 6: Non riesce a trovare spazi per rendersi pericoloso ma è bravo a propiziare la rete del 2-0 con un piazzato a scavalcare la difesa. Nel computo della sua prestazione però, non si può non tenere conto del pallone perso che dà avvio alla rete con cui l'Avellino accorcia le distanze.

Pagelle e tabellino di Bari-Avellino 2-1

BARI (4-3-1-2): Frattali 5,5; Ciofani 6, Sabbione 6, Perrotta 6,5, Costa 6; Scavone 6 (77' Hamlili sv), Bianco 6 (59' Schiavone 6), Maita 6,5; Laribi 6 (77' Terrani sv); Antenucci 7 (77' D’Ursi 5,5), Simeri 6 (90' Berra sv). A disp.: Liso, Marfella, Costantino, Di Cesare, Corsinelli, Pinto, Folorusho. All.: Vivarini 6.

AVELLINO (3-5-2): Dini 6; Laezza 5,5, Morero 5,5 (46' Garofalo 6), Illanes 5,5; Celjak 5,5, Di Paolantonio 6, De Marco 5,5 (46' Rizzo 5,5), Izzillo 5 (54' Ferretti 6,5), Parisi 6,5; Micovschi 5,5 (75' Evangelista sv), Albadoro 6,5. A disp.: Tonti, Rossetti, Bertolo, Njie, Zullo, Federico. All.: Capuano 6.

Arbitro: Cudini di Fermo

Assistenti: Severino - Cubiccioli

Marcatori: 30' Antenucci (B)

Note - ammoniti: Sabbione (B), Di Paolantonio (A). Spettatori: 11.568 (7806 abbonati, 87 ospiti)