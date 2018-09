Bari, nel derby di Coppa Italia contro il Bitonto scocca l'ora di capitan Brienza

Dopo la bella vittoria contro la Sancataldese nella prima partita casalinga della stagione - successo che ha bissato quello di Messina al debutto - il Bari è pronto a tornare in campo per l'impegno di Coppa Italia in programma domani sera al San Nicola. Avversario di turno il Bitonto, formazione che milita nel girone H di Serie D, in un derby a suo modo storico poiché le due compagini non si sono mai affrontate in gare ufficiali.

Nella partita contro la formazione allenata dal tecnico Pizzulli (che ha tra i suoi un ex biancorosso, seppur a livello di primavera come Antongiulio Picci), Cornacchini ha già annunciato la presenza in campo di Ciccio Brienza. Il fantasista di Ischia, che ha saltato le prime due gare della stagione in virtù delle tre giornate di squalifica rimediate nello scorso campionato (ne resta una), tornerà ad indossare i colori biancorossi con il numero 10 sulle spalle e la fascia da capitano al braccio. Classe ed esperienza a disposizione della squadra con cui sognava la promozione in A, e che ora invece dovrà aiutare a tornare tra i professionisti.

Oltre a Brienza - che verrà schierato da mezz'ala (ma che è stato provato anche da vertice basso) sicuramente l'allenatore del Bari darà spazio a chi fino ad ora ha giocato di meno. Per quest in porta potrebbe esserci Siaulys, attualmente vice del portiere titolare Marfella. In difesa, dove appare verosimile l'impiego di Di Cesare con uno tra Cacioli e Mattera, dovrebbero vedersi i terzini Gioria e Nannini. In mediana probabile chance per Feola e Piovanello (quest'ultimo in goal nel 4-1 di domenica), mentre davanti potrebbe agire il tridente composto da Bollino, Pozzebon e Liguori.