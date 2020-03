Bari: tra sfide social e allenamenti a casa la quarantena dei biancorossi

Come tanti settori dell'economia italiana in questo momento di emergenza sanitaria legata al coronavirus, lo sport professionistico è momentaneamente sospeso almeno fino al 3 aprile (allo stato attuale, tuttavia, non si può escludere uno stop ancora più lungo).

I campionati di calcio di tutte le categorie, dalla Serie A ai dilettanti, sono fermi e non si sa bene come e quando riprenderanno. Per le squadre non è neanche possibile allenarsi in quanto ciò comporterebbe ulteriori rischi di contagio (come è già avvenuto in più di una squadra, basti pensare a Samp e Fiorentina in Serie A). Si tratta di una situazione nuova e inattesa sia per i tifosi, privati di una passione che molto spesso consente loro di distrarsi dagli affanni della quotidianità, sia per i calciatori, costretti ad un periodo di sosta forzata che non può essere definito vacanza.

Proprio sui calciatori, in particolare quelli del Bari, vogliamo soffermarci: come stanno passando la quarantena? Una risposta parziale a questo interrogativo arriva dai social network, in particolare da Instagram dove in questi giorni imperversano una serie di challenge, alcune delle quali a sfondo solidale, come quella in cui il nominato palleggia con un rotolo di carta igienica, divenuta suo malgrado il simbolo della psicosi da coronavirus (o qualsiasi altro oggetto con cui si possa palleggiare) e dopo aver invitato a donare a favore degli ospedali italiani chiama in causa altri colleghi in una catena di Sant'Antonio social.

Ma c'è anche chi come Mirco Antenucci e Raffaele Bianco, sta approfittando del momento per stare in famiglia e intrattenere i più piccoli. Il bomber, autore di 20 gol nel Girone C di Serie C, si è messo a colorare e disegnare con le figlie, il centrocampista, invece, da poco diventato papà di Brando si prodiga in un work-out da salotto con il figlio più grande Antonio. Non manca anche la rivelazione musicale, Marco Perrotta, che a doti da difensore arcigno abbina anche un talento canoro e con la chitarra.

Visualizza questo post su Instagram Day 5 🇮🇹 @sscalciobari Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Un post condiviso da Marco Perrotta️️️️️️️️️️️️️️ (@marco.perrotta_3) in data: 14 Mar 2020 alle ore 11:46 PDT