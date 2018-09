Bari-Cittanovese 3-0: calabresi al tappeto, terzo successo di fila dei galletti

Sono tre le vittorie di fila per il Bari nel campionato di Serie D. Dopo i successi delle prime due giornate, intervallati solo dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Bitonto, i galletti sono tornati al successo battendo 3-0 la Cittanovese al San Nicola. A firmare il successo della squadra di Cornacchini i goal di Simeri su rigore, Di Cesare e Neglia. Con questo successo il Bari si porta a quota 9 in classifica, unica squadra a punteggio pieno del girone I del campionato di Serie D.

La partita

Dopo un avvio di gara abbastanza contratto il Bari sblocca il risultato alla mezz'ora su calcio di rigore. Il direttore di gara Giaccaglia punisce un tocco di mani di Ansalone sul colpo di testa di Valerio Di Cesare. Dal dischetto si presenta Simone Simeri che non sbaglia e batte Cassalia. A fine primo tempo il Bari va vicino al raddoppio con Neglia ma Cassalia si oppone.

Nella ripresa la formazione di Cornacchini parte subito con il piede sull'acceleratore: al 53' Di Cesare mette a segno il goal del 2-0 con un colpo di testa di Valerio Di Cesare ben assistito da Bollino. Passano pochi istanti e il risultato cambia ancora grazie alla rete di Samuele Neglia, bravo a capitalizzare un contropiede portato avanti dal centrocampista Hamlili.

Il tabellino di Bari-Cittanovese 3-0

BARI (4-3-3) - Marfella, Aloisi, Di Cesare (70' Mattera), Cacioli, D'Ignazio (46' Nannini), Hamlili, Bolzoni, Piovanello (70' Langella), Bollino, Simeri, Neglia (74' Pozzebon). Panchina: Siaulys, Rozzi, Feola, Liguori, Gioria. All.: Cornacchini

CITTANOVESE (4-3-3) - Cassalia, Genovesi, Ansalone, Tomas, Barilaro, Sapone, Touray, Crucitti, Napolitano, Postorino, Abayan. Panchina: Foti, Scoppetta, Paviglianiti, Gioia, Ficara, Fioretti, Cataldi, Novembre, D'Agostino. All.: Zito

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Marcatori: 30' rig. Simeri (B), 53' Di Cesare (B) 54' Neglia (B)