FC Bari: Entella tabù al San Nicola. Grosso continua il silenzio

Si avvicina la sfida tra Bari e Virtus Entella in programma domani sera alle 21 allo Stadio San Nicola. Un appuntamento molto importante per i galletti reduci da quattro pareggi consecutivi e a secco di vittorie dalla trasferta di Avellino dello scorso 2 aprile. Un filotto di risultati che ha rallentato la rincorsa ai primi tre posti in classifica, costringendo così i galletti a cercare il miglior piazzamento possibile nel gruppone playoff, già da domani contro l'Entella che invece lotta per mantenere la categoria.

Il silenzio di Grosso

Vigilia ancora all'insegna del silenzio in casa biancorossa: Fabio Grosso non ha parlato in conferenza stampa proseguendo il trend inaugurato dopo il derby con il Foggia quando non si era presentato ai microfoni dei giornalisti, eccetto quelli di Sky. Difficile dire se si tratti di tensione oppure sia soltanto un modo per concentrarsi e preparare al meglio la gara contro la formazione di Aglietti. Smentite dallo stesso Enrico Preziosi, invece, le voci circolate nelle ultime ore circa un presunto interesse del patron del Genoa per l'acquisto del Bari.

I precedenti di Bari-Entella

Per nulla semplice l'incontro contro i liguri, almeno questo raccontano i precedenti: in 7 confronti tra le due squadre, infatti, il Bari ha vinto soltanto una volta (a Chiavari 0-2 risalente al 30 agosto 2014), poi 3 pareggi (tutti al San Nicola) e 3 sconfitte. L'ultimo incontro tra i due club risale al girone d'andata quando al Comunale i biancocelesti s'imposero con un netto 3-1 (in gol Lamantia, Troiano e l'ex De Luca, mentre per i pugliesi segnò Galano).

Come arriva il Bari

Tra i galletti in dubbio D'Elia che si è procurato una lieve distorsione al ginocchio destro in allenamento. Recuperato Nené che si è allenato regolarmente in gruppo. Soltanto lavoro differenziato per Brienza. Rientra anche Henderson, assente a Foggia per squalifica. Lo scozzese torna subito tra i titolari con Basha e Iocolano. In attacco probabile l'impiego dal 1' di Floro Flores con Galano e Cissé.

Come arriva l'Entella

Aglietti deve fare a meno di Cremonesi ma ritrova Pellizzer, al rientro dalla squalifica, e Benedetti, recuperato dopo la frattura alla costola. Torna a disposizione anche De Santis dopo l'impegno con l'Under 20 azzurra. Il tecnico dei liguri confermerà il suo 3-5-2: Iacobucci tra i pali, terzetto difensivo con Brivio, Ceccarelli e Cremonesi; A centrocampo Gatto e Icardi sulle fasce con Belli e l'ex Crimi mezz'ali; regia affidata ad Acampora. In attacco spazio alla coppia La Mantia-Aramu.

Le probabili formazioni di Bari-Virtus Entella

BARI (4-3-3) - Micai; Anderson, Marrone, Gyomber, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Galano, Floro Flores, Cissé. All.: Grosso

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) - Iacobucci; Brivio, Ceccarelli, Cremonesi; Gatto, Belli, Acampora, Crimi, Icardi; Aramu, La Mantia. All.: Aglietti

Arbitro: Serra di Torino