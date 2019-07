Il Bari è partito per il ritiro di Bedollo: diversi volti nuovi, per ora non c'è Brienza

Inizia ufficialmente la nuova stagione del Bari. Questa mattina la squadra allenata da Giovanni Cornacchini si è ritrovata in stazione per prendere il treno delle 8:32 con destinazione Milano. Dal capoluogo lombardo, i biancorossi si trasferiranno poi nel ritiro di Bedollo, in Trentino Alto-Adige, dove rimarrano fino al 27 luglio. In programma tre amichevoli, una delle quali con la Fiorentina (17 luglio).

Oltre agli otto confermati dalla scorsa annata (Di Cesare, Bolzoni, Feola, Floriano, Hamlili, Nannini, Neglia e Simeri), questa mattina tra i galletti c'erano diversi volti nuovi, nonostante ancora non siano stati ufficializzati: tra loro Tomasz Kupisz, Giovanni Terrani, Michael Folorunsho e Mirco Antenucci. Non è partito, invece, Ciccio Brienza: il quarantenne fuoriclasse dei biancorossi, nei prossimi giorni dovrebbe comunicare se continuerà a giocare (a Bari o altrove) o se smetterà accettando un ruolo dirigenziale.