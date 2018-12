Bari-Roccella Jonica, probabili formazioni: Cornacchini con l'imbarazzo della scelta

Ultimo impegno del girone d'andata per il Bari che nel primo pomeriggio ospiterà al San Nicola i calabresi del Roccella Jonica. Una sfida inedita, poiché le due formazioni non si sono mai incrociate prima d'ora. Primo in classifica nel Girone I con 42 punti, il tecnico dei biancorossi Cornacchini vuole chiudere positivamente il 2018 e il girone d'andata del campionato di Serie D, possibilmente mantenendo invariato il distacco di 11 punti dalla Turris.

Come arriva il Bari

Tutti convocati per la sfida col Roccella ad eccezione di Gioria e del nuovo arrivato Ridl. Ciò significa abbondanza di scelte per Cornacchini in termini di uomini e moduli. Il tecnico dei galletti, ad ogni modo, dovrebbe optare per un 4-2-3-1, schema a cui ha fatto ricorso più volte fin qui. A proteggere Marfella la linea difensiva sarà composta da Turi, Di Cesare, Mattera e Nannini; in mediana Bolzoni e Hamlili, mentre in attacco alle spalle di Simeri, ci saranno sicuramente Piovanello e Floriano, con uno tra Bollino e Brienza a completare il reparto.

Come arriva il Roccella

I calabresi che hanno 22 punti in classifica, vengono da una serie utile di tre risultati (2V, 1N) e in più durante queste settimane hanno accolto diversi volti nuovi, arrivati a rinforzare la rosa allenata da mister Passiatore (tecnico che per un paio di stagioni ha allenato le giovanili dei galletti). La formazione ospite dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: linea difensiva con Zukic e Strumbo terzini, Colaianni (ex della sfida) e Amelio al centro; in mediana Asselti come vertice basso affiancato da Diop e Ngom. I tre davanti saranno Pizzutelli (anche per lui un passato nella primavara biancorossa) e Kargbo in appoggio a Faella.

Le probabili formazioni di Bari-Roccella

BARI (4-2-3-1) - Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Floriano, Bollino, Piovanello; Simeri. All.: Cornacchini

ROCCELLA (4-3-3) - Scuffia; Zukic, Colaianni, Amelio, Strumbo; Diop, Asselti, Ngom; Pizzutelli, Faella, Kargbo. All.: Passiatore

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Cordella/Battista di Pesaro