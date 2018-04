Bari-Salernitana 1-1, le pagelle: pugliesi sottotono, Hendo e Iocolano i migliori

Amaro in bocca per il Bari che ha perso un'altra occasione per scattare verso il secondo e terzo posto in classifica pareggiando in casa contro la Salernitana. Nonostante un buon avvio in cui ha espresso la consueta superiorità nel possesso palla, la squadra di Grosso non è riuscita ad 'ammazzare' la partita e nella ripresa si è vista recuperare dal goal di Casasola. Un risultato che premia giustamente i granata bravi a non darsi per vinti.

I migliori Today

Henderson 6,5: Seppur con un po' di fortuna lo scozzese trova la sua seconda rete stagionale. A parte il goal, sono importanti il suo dinamismo e la sua personalità. Non è un caso se Grosso, da quando l'ha lanciato tra i titolari, non vi rinunci mai.

Iocolano 6,5: Riproposto dall'inizio, gioca una buona gara alternando buone combinazioni con gli attaccanti a grandi ripieghi difensivi importanti come quello su Rosina, lanciato verso la porta e rincorso per 40 metri. Da lodare per atteggiamento.

Balkovec 6: Il migliore della retroguardia barese, sempre pericoloso con il suo sinistro pronto a disegnare traiettorie velenose a favore dei compagni.

I peggiori Today

Sabelli 5: Partita costellata dalle imprecisioni per il terzino destro. Preferito ad Anderson, sbaglia un numero considerevole di appoggi e cross, oltre a perdere sistematicamente il pallone in seguito a inutili sgroppate palla al piede.

Gyomber 5,5: Non impeccabile come al solito, ha responsabilità abbastanza pesanti in occasione del pari ospite, in cui lascia troppo spazio per saltare a Casasola.

Improta 5: La fiammata col Brescia rischia di essere un episodio. Fare goal non è propriamente il suo mestiere ma quando gli attaccanti vanno in difficoltà ci si aspetterebbe qualcosa in più dall'esterno campano che invece incappa in un'altra prova con tante imprecisioni.

Il tabellino e le pagelle di Bari-Salernitana 1-1

BARI (4-3-3) - Micai 5,5; Sabelli 5, Marrone 5,5, Gyomber 5,5, Balkovec 6; Iocolano 6,5 (75' Brienza sv), Basha 6, Henderson 6,5 (84' Floro Flores 5,5); Improta 5, Nené 5,5 (70' Busellato sv), Cissé 5,5. A disp.: De Lucia, D'Elia, Petriccione, Kozak, Galano, Anderson, Cassani, Tello, Empereur. All.: Grosso 5,5

SALERNITANA (4-3-3) - Radunovic 6,5; Casasola 7, Tuia 6, Monaco 6, Vitale 6,5; Odjer 5,5, Signorelli 5 (46' Rosina 6,5), Minala 6; Kiyine 6, Di Roberto 5 (46' Rossi 6), Palombi 6(82' Schiavi sv). A disp.: Adamonis, Russo, Bernardini, Mantovani, Zito, Rosina, Della Rocca, Ricci, Sprocati, Rossi, Popescu. All.: Colantuono 6,5

Arbitro: Di Martino di Teramo

Marcatori: 21' Henderson (B), 59' Casasola (S)

Ammoniti: Gyomber, Iocolano (B), Odjer, Vitale, Minala (S)