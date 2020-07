Il Bari torna in campo per i playoff, al San Nicola lo striscione dei tifosi: "Lotta e vinci senza il nostro assembramento"

Non potranno essere sugli spalti, a causa delle restrizioni legate al Covid, ma i tifosi biancorossi di certo non fanno mancare il proprio sostegno e calore ai giocatori del Bari che questa sera, dopo cinque mesi di stop forzato, tornano in campo contro la Ternana per il secondo turno nazionale (quarti di finale) dei playoff di Serie C, match decisivo per continuare a credere al sogno Serie B.

"Nel grigiore del momento... Bari, lotta e vinci senza il nostro "assembramento"", si legge su un maxistriscione affissi davanti allo stadio San Nicola. Altri striscioni sono stati esposti anche in altri punti della città per incoraggiare la squadra.

(foto Fb Mai per Moda - Seguaci della Nord)