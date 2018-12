Serie D, Bari-Troina 1-0: vittoria "sporca" dei biancorossi nel turno infrasettimanale

Sono cinque le vittorie di fila per il Bari, sempre più primo nel Girone I di Serie D dopo il successo casalingo sul Troina nel match valido per il secondo turno infrasettimanale di campionato. Nel freddo pomeriggio del San Nicola i biancorossi si sono imposti 1-0 grazie a un'autorete di Didiba.

La squadra di Cornacchini - forse per le tante variazioni nella formazione, forse per gli impegni ravvicinati o per la mancanza dei suoi giocatori più estrosi - è apparsa meno in palla del solito. Ad ogni modo, ciò che conta è l'aver protratto la striscia di vittorie e risultati utili (che ora sono 15) mantenendo inalterato il +9 sulla Turris, laureandosi campione d'inverno con 39 punti. Prossimo appuntamento domenica pomeriggio contro il Rotonda che gioca le proprie partite interne allo stadio Mimmo Rende di Castrovillari.

La partita

Cornacchini sorprende con alcune scelte di formazione: esordio da titolari per Bianchi, schierato con da terzino destro (al posto di Turi, forfait dell'ultim'ora) nell'esperta difesa con Di Cesare, Cacioli e Mattera, e Liguori sulla linea dei trequartisti con Bollino e Neglia. Dopo due minuti di gioco tentativo di Neglia facilmente neutralizzato da Polizzi. Equilibrio nei primi 20' col Troina che tiene bene il campo. Al 20' Troina vicino al vantaggio: punizione dai 25 metri di Ferreira, palla sulla traversa, Marfella però era sulla traiettoria. Il Bari prova a scuotersi un paio di minuti più tardi con un tentativo di Bollino dopo una combinazione con Simeri, pallone deviato in corner. Altra chanche per il Bari con una punizione battuta rapidamente che porta al tiro Simeri, bravo Polizzi a chiudergli la porta. L'estremo difensore dei siciliani non può nulla al 33' quando sugli sviluppi di un corner neutralizza il colpo di testa di Simeri ma non riesce a evitare la ribattuta di Di Cesare e la successiva deviazione di Didiba che fa autogoal. Tentativo di Adeyemo che finisce sul fondo. Squadre a riposo sull'1-0 per i biancorossi.

La ripresa inizia con un cambio tra le fila del Bari: Cornacchini sostituisce Bollino con Feola e il Bari passa al 4-3-3. Poco dopo il tecnico biancorosso manda in campo anche Piovanello per Liguori. Reclama il Troina per un contatto in area barese su Saba ma il direttore di gara Vingo lascia giocare. Ritmi più bassi nel secondo tempo fino al 54' l'improvvisa fiammata dei galletti con Langella che imbeccato da Piovanello evita Polizzi, provvidenziale il salvataggio di Bonfini che poi ha qualcosa da ridire al suo portiere. Rete annullata giustamente ai biancorossi per fuorigioco di Simeri al 65' con l'arbitro che aveva già fischiato. Altro avvicendamento tra i galletti con Pozzebon che prende il posto di Simeri, mentre a un quarto d'ora dal 90' Nannini rileva uno spento Neglia. Con i cambi il Bari si risistema con un più difensivo 4-5-1. Bonfini ammonito in precedenza guadagna anzitempo gli spogliatoi per il secondo giallo mostratogli dopo un fallo su Pozzebon. A 2' dal 90' largo anche a Brienza che si presenta subito con una punizione insidiosa che esce di poco. Il Troina si rifà vivo con una conclusione di Sidibe parata senza affanni da Marfella ma chiude in 9 per l'espulsione di Didiba che atterra Piovanello prima dell'ingresso in area. Dopo 4' di recupero il Bari può festeggiare i 3 punti.

Il tabellino di Bari-Troina 1-0

BARI (4-3-3) - Marfella; Bianchi, Di Cesare, Cacioli, Mattera; Bolzoni, Langella (88' Brienza); Liguori, Bollino (46' Feola), Neglia (74' Nannini); Simeri (70' Pozzebon). A disp.: Maurantonio, D'Ignazio, Brienza, Iadaresta, Nannini, Aloisi. All.: Cornacchini

TROINA (3-4-3) - Polizzi; Didiba, Bonfini, Ruano; Ceesay, Boscaglia, Saba, Sidibe; Adeyemo, Musso, Ferreira. A disp.: Zummo, Lo Cascio, Giamblanco, Raia, Gomes Guerra, Daqoune, Zappalà, Concorso, Salluzzo. All.: Boncore

Arbitro: Vingo di Pisa

Marcatori: 33' aut. Didiba (B)

Note - ammoniti: Bonfini (T). Espulsi: Bonfini (T) per doppia ammonizione, Didiba (T) interruzione di chiara occasione da goal