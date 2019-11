Bari-Vibonese, le pagelle dei galletti: male difesa e centrocampo, Terrani salva i suoi

Risultato deludente per il Bari, fermato in casa dalla Vibonese sul 2-2. Partita subito in discesa per i galletti che in avvio hanno potuto beneficiare di un regalo della difesa calabrese che ha spianato la strada al goal di Antenucci.

La rete, invece, ha avuto l'effetto contrario sulla squadra di Vivarini: dopo il vantaggio i biancorossi sono spariti - probabilmente fidandosi troppo dei propri mezzi - e gli ospiti hanno iniziato a macinare gioco con trame mai viste quest'anno dalle parti del San Nicola. Nella ripresa i cambi di Modica hanno ribaltato il punteggio e soltanto la freddezza di Terrani, appena entrato, ha evitato quella che sarebbe stata una brutta figura.

I migliori Today

Terrani 6,5: Mandato in campo con meno di mezz'ora da giocare riesce a essere determinante pochi minuti dopo il suo ingresso rimanendo freddo davanti al portiere avversario per il goal del definitivo 2-2. Prima gioia in biancorosso.

Antenucci 6: Capitalizza il regalo della difesa avversaria segnando l'1-0, nella ripresa prova a scuotere i suoi con un paio di tiri insidiosi ma Greco è reattivo.

I peggiori Today

Sabbione 5: Nella giornata storta della difesa è quello che commette l'errore più evidente, valutando male l'uscita sul raddoppio firmato da Emmausso.

Folorunsho 5,5: Ha voglia di diventare protagonista e dare un calcio alle critiche ma ancora si scontra con un evidente ritardo di condizione che ne influenza negativamente le prestazioni.

Schiavone 5,5: Vivarini gli affida le chiavi del centrocampo in un ruolo in cui è necessaria grande personalità. A volte sembra si nasconda, in altre occasioni è troppo incerto.

Awua 5,5: Dinamismo e movimento, ma anche tanta confusione. Passo indietro nel rendimento per il nigeriano.

Pagelle e tabellino di Bari-Vibonese 2-2

BARI (3-5-2): Frattali 6; Sabbione 5, Di Cesare 5,5, Perrotta 5,5; Berra 6 (88' Kupisz sv), Awua 5,5 (76' Neglia sv), Schiavone 5,5, Folorunsho 5,5 (67' Terrani 6,5), Costa 6 (67' Corsinelli 6); Antenucci 6, Simeri 5,5 (76' Floriano sv). A disp.: Liso, Marfella, Esposito, Ferrari, Bianco, Cascione. All.: Vivarini 6.

VIBONESE (4-3-3): Greco 5,5; Mahrous 5 (46' Tito 6,5), Redolfi 6, Altobello sv (7' Malberti 6), Ciotti 6; Bernardotto 6 (58' Taurino 6,5), Petermann 6, Tumbarello 6,5; Berardi 6, Prezioso 6 (56' Pugliese 6), Bubas 5,5 (58' Emmausso 6,5). A disp.: Mengoni, Del Col, Rezzi, Prezzabile, Napolitano, Maniscalchi, Gualtieri. All.: Modica 7.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Assistenti: Ricciardi/Vitale

Marcatori: 4' Antenucci (B), 60' Taurino (V), 64' Emmausso (V), 70' Terrani (B)

Note - ammoniti Prezioso, Malberti, Taurino, Emmausso (V), Corsinelli (B). Recupero: 2', 5'. Spettatori: 11.262 (3456 paganti di cui 116 ospiti, 7806 abbonati)