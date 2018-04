Bari-Virtus Entella 1-0: decide Balkovec, i galletti tornano alla vittoria

Il Bari ritrova il successo dopo quattro pareggi consecutivi: battuta 1-0 la Virtus Entella al San Nicola. Decisiva la prima rete nel campionato italiano di Jure Balkovec, a segno con un gran sinistro dalla distanza a metà primo tempo.

Buona prova della squadra di Grosso che ha controllato il match concedendo relativamente poche occasioni alla formazione ligure. Unico neo le tante chance sprecate: il risultato, infatti, poteva essere ancora più rotondo. Ciò che contava, tuttavia, era ritornare a fare bottino pieno. Con questi 3 punti i galletti agganciano il Venezia a quota 60, portandosi a -3 dal Palermo (sconfitto nel pomeriggio proprio dai lagunari) in attesa dello scontro diretto in programma lunedì 30 aprile al Barbera.

La partita

Al 6’ primo squillo del Bari con un tiro di Sabelli che sfila di poco fuori alla destra di Iacobucci. Altra occasione due minuti più tardi con un colpo di testa di Improta ben assistito da Balkovec, pallone sul fondo. La prima chance per i liguri arriva al 12’ sugli sviluppi di un calcio piazzato: provvidenziale la deviazione in corner di Micai sul colpo di testa a botta sicura dell’ex Benedetti. La gara si sblocca improvvisamente al 20’ grazie a una grande invenzione di Balkovec autore di una conclusione imparabile dai 25 metri. Niente da fare per Iacobucci, prima rete italiana per lo sloveno. Al 23’ subito chance importante per l’Entella con La Mantia che favorito da una deviazione di Gyomber spreca calciando alto. I galletti cercano ancora la soluzione dalla distanza con Henderson il cui destro viene respinto corto da Iacobucci, non ne approfitta Improta leggermente in ritardo. Subito dopo tentativo acrobatico di Cissé deviato in corner. L'Entella si rivede al 37' con una pericolosa mischia nell'area barese sventata con qualche affanno dalla retroguardia di Grosso. Nel finale di tempo giustamente annullato il raddoppio del Bari con Cissé, pescato in fuorigioco.

In apertura di ripresa subito un’occasione per Cissé che conclude in maniera imprecisa sull’ottimo suggerimento di Galano. Inizio nettamente più convinto dei biancorossi che colpiscono anche il palo esterno con un tiro dalla distanza di Basha al 53'. Al 56' bella azione dell'Entella che va al tiro con Belli al termine di una pregevole combinazione con Ardizzone, palla che esce non di molto alla destra di Micai. I liguri ci provano al 66' con un tiro da fuori area di La Mantia agilmente controllato dal portiere biancorosso. Risponde la squadra di casa con Galano, impreciso sull'invitante traversone basso di Balkovec. E' l'ultimo spunto della partita del foggiano che lascia il campo per fare spazio a Floro Flores. Giallo pesante per Improta che, diffidato, salterà la trasferta di Palermo. Grande occasione per il raddoppio pugliese con un colpo di testa di Floro Flores sventato da un gran riflesso di Iacobucci. Copione che si ripete pochi istanti più tardi con una respinta di piede del portiere ligure sulla conclusione dell'attaccante appena entrato. Nel finale per resistere agli ultimi assalti degli ospiti Grosso passa alla difesa a tre inserendo Empereur per Sabelli e Anderson per uno stanchissimo Improta.

Il tabellino di Bari-Virtus Entella 1-0

BARI (4-3-3) - Micai; Sabelli (Empereur), Marrone, Gyomber, Balkovec; Iocolano, Basha, Henderson; Galano (70' Floro Flores), Cissé, Improta (89' Anderson). A disp.: De Lucia, Conti, Petriccione, Kozak, Tello, Nené, Andrada, Busellato. All.: Grosso

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) - Iacobucci; Benedetti (57' Gatto), Ceccarelli, Pellizzer; Belli, Crimi, Troiano (71' Nizzetto), Ardizzone (76' Icardi), Aliji; Aramu, La Mantia. A disp.: Paroni, De Santis, Eramo, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Bivio. All.: Aglietti



Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 20’ Balkovec (B)

Ammoniti: La Mantia, Ardizzone, Aliji (V), Sabelli, Balkovec, Improta (B)