Bari-Entella 1-0, le pagelle dei galletti: Balkovec, che mina! Galano non si accende

Respira il Bari che torna a vincere e si libera della pareggite che lo aveva colpito nelle ultime quattro partite. Regolata l'Entella con un successo di misura che porta la firma di Jure Balkovec. Primo goal italiano e con la maglia del Bari per lo sloveno, autore di una segnatura da cineteca con una stoccata imparabile dai 25 metri. Complessivamente una buona prova di squadra per i biancorossi, ad eccezione di Galano e Improta, incappati in una prestazione leggermente sottotono.

I migliori Today

Balkovec 7: La prima gioia nel nostro campionato per lo sloveno arriva con la specialità della casa, quel sinistro velenoso che i tifosi del Bari avevano potuto ammirare fino ad ora soltanto su YouTube. Goal pesante che vale i tre punti a corredo di una buona prestazione.

Cissé 6,5: In campo per tutta la durata del match, non trova la rete ma tiene ugualmente in apprensione la retroguardia dell'Entella con le sue accelerazioni e i suoi movimenti offensivi.

Basha 6,5: Tosto come non lo si vedeva da tempo, l'albanese distrugge il gioco avversario e fa ripartire la manovra. Coglie anche un palo esterno con un tiro dalla lunga distanza nella ripresa.

Floro Flores 6,5: Ingresso positivo dell'attaccante campano che appena entrato ha subito due grandi chance sventate da un reattivo Iacobucci. Prezioso nel tenere su la squadra nei concitati minuti finali.

I peggiori Today

Galano 5,5: Qualche passo in avanti rispetto alle ultime uscite ma ancora gli manca quel pizzico di determinazione in alcune scelte per tornare a fare la differenza. Sostituito a metà ripresa, probabilmente per averlo a disposizione più fresco nell'importantissimo scontro di lunedì col Palermo.

Improta 5,5: Spende tanto ma spesso pecca di lucidità. Esce stremato dopo una prestazione tutto sommato generosa. Ammonito nella ripresa, salterà il Palermo per squalifica dopo aver raggiunto il limite di cartellini.

Il tabellino di Bari-Virtus Entella

BARI (4-3-3) - Micai 6,5; Sabelli 6 (82' Empereur sv), Marrone 6, Gyomber 6, Balkovec 7; Iocolano 6,5, Basha 6,5, Henderson 6,5; Galano 5,5 (70' Floro Flores 6,5), Cissé 6,5, Improta 5,5 (89' Anderson sv). A disp.: De Lucia, Conti, Petriccione, Kozak, Tello, Nené, Andrada, Busellato. All.: Grosso 6,5

VIRTUS ENTELLA (3-5-2) - Iacobucci 6,5; Benedetti 6 (57' Gatto), Ceccarelli 6, Pellizzer 6; Belli 6,5, Crimi 6, Troiano 5,5 (71' Nizzetto sv), Ardizzone 5,5 (76' Icardi 6), Aliji 5,5; Aramu 5, La Mantia 6. A disp.: Paroni, De Santis, Icardi, Eramo, Llullaku, Di Paola, Petrovic, Acampora, Currarino, Bivio. All.: Aglietti 6



Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 20’ Balkovec (B)

Ammoniti: La Mantia, Ardizzone, Aliji (V), Sabelli, Balkovec, Improta (B)