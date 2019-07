Calciomercato Bari: la tabella degli acquisti e delle cessioni dei galletti

Dopo aver dominato il proprio girone nel campionato di Serie D, il Bari ha ottenuto il ritorno tra i professionisti e nella prossima stagione - il cui inizio è fissato per il 25 di agosto - giocherà in Serie C nel Girone C.

Compiuta l'impresa promozione, il tecnico dei biancorossi Giovanni Cornacchini e il suo staff hanno ottenuto la riconferma. Una scelta precisa volta a garantire continuità nei metodi di lavoro e nell'approccio alle partite dei biancorossi. La rosa, invece, ha subito e sta subendo moltissime modifiche con l'apertura del calciomercato. I calciatori che hanno fatto parte del gruppo vincitore del campionato di Serie D, sono stati confermati soltanto in 8. Si tratta di Bolzoni, Di Cesare, Feola, Floriano, Hamlili, Nannini, Neglia e Simeri.

Calciomercato Bari 2019-2020: la tabella aggiornata

Di seguito la tabella in cui sono riportati tutti gli affari conclusi dai biancorossi dall'apertura del calciomercato.