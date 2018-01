Calciomercato Bari: ufficiale l'arrivo in prestito di Empereur

Ancora un'operazione in entrata per il Bari, molto attivo in questa sessione di calciomercato invernale: il club biancorosso ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Foggia di Alan Empereur. Il difensore italo-brasiliano fa il percorso inverso rispetto a Denis Tonucci, finito a rinforzare la retroguardia rossonera.

Il centrale cresciuto nel vivaio della Fiorentina ha sostenuto ieri il primo allenamento con i nuovi compagni grazie al nullaosta concesso dai satanelli, e adesso è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bari. Empereur sarà a disposizione per l'amichevole di oggi pomeriggio contro la Fidelis Andria. Il suo arrivo si somma a quelli di Balkovec e Oikonomou, mentre resta in attesa di valutzione lo scozzese Henderson.

Il comunicato ufficiale del club

"FC Bari 1908 comunica che sono stati acquisiti i diritti sportivi di Alan Empereur (10 marzo 1994, Ipatinga – Brasile) a titolo temporaneo dalla società Foggia Calcio 1920".